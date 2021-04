JCPOA: aujourd'hui, le monde reconnaît qu'il n'y a pas d'autre choix que de parvenir à un accord avec l'Iran et de lever les sanctions

Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que le monde entier avait admis que la guerre économique lancée par les États-Unis contre l’Iran avait échoué grâce à la résistance du peuple iranien. Rohani a fait ces remarques lors d'une réunion lundi avec un groupe d'hommes d'affaires à Téhéran, déclarant: «Le but de la guerre économique menée par [l'ancien président américain Donald] Trump contre la nation iranienne était de provoquer l'effondrement du pays et de renverser la [ L’établissement islamique. »

Rouhani a fait ces remarques lors d'une réunion de lundi avec un groupe d'hommes d'affaires à Téhéran, disant: «Le but de la guerre économique menée par [l'ancien président américain Donald] Trump contre la nation iranienne était de provoquer l'effondrement du pays et de renverser l'establishment [islamique].

«Aujourd'hui, en raison de la résistance et de la fermeté de la nation iranienne et grâce aux directives émises par le chef [de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei] et aux efforts déployés [par le gouvernement iranien], le monde entier et les États-Unis eux-mêmes ont possédé jusqu'à l'échec de la guerre économique [de Washington] », a-t-il ajouté.

Rouhani a déclaré que le maintien de la position élevée de l’Iran dans différents domaines scientifiques, économiques, technologiques et politiques était une condition préalable au progrès et au développement du pays. Il a noté que son administration déploie tous les efforts possibles pour promouvoir le statut de l’Iran dans la région et dans le monde.

Le président Rouhani a ajouté que "bien qu'il y ait eu une idée fausse dans le monde selon laquelle il n'est pas possible de négocier avec l'Iran et d'obtenir un résultat", l'administration iranienne a rectifié cette attitude.

Après le début des négociations sur le nucléaire, le monde s'est rendu compte qu'il était possible de mener des négociations avec l'Iran et de parvenir à une conclusion sur la base du dialogue, a-t-il ajouté.

«Nous aussi, nous pensons que nous devons régler nos problèmes à l'intérieur du pays, mais tout le monde doit savoir qu'il n'est pas possible de progresser et de construire le pays sans avoir des liens avec le monde», a souligné Rouhani.

Soulignant les pourparlers de Vienne en cours visant à relancer l'accord nucléaire de 2015 - officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA) - signé entre l'Iran et les grandes puissances mondiales, le président a déclaré: «Les pourparlers de Vienne montrent la grande puissance de l'Iran.»

«Aujourd'hui, le monde reconnaît qu'il n'y a pas d'autre choix que de parvenir à un accord avec l'Iran et de lever les sanctions, et c'est une grande réussite pour la nation iranienne», a-t-il ajouté.

Les États-Unis, sous l'ancien président Trump, ont abandonné l'accord multilatéral sur le nucléaire en mai 2018 et rétabli les sanctions économiques que l'accord avait levées en plus d'imposer de nouvelles sanctions non nucléaires.

Téhéran a répondu au non-engagement des États-Unis à l'égard de l'accord sur les mesures nucléaires correctives qu'il est en droit de prendre en vertu du paragraphe 36 du JCPOA.

Après un changement d'administration américaine, le nouveau président Joe Biden a affirmé que Washington était prêt à rejoindre l'accord, mais a refusé les appels à la levée des sanctions. L'Iran et les autres parties au JCPOA sont actuellement impliqués dans des discussions en cours dans la capitale autrichienne de Vienne pour sauver l'accord.

