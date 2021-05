Caviar iranien : un demi-million de dollars d’exportations depuis Mazandaran l'année dernière

Selon l'IRNA, Hassan Eshaqi s’exprimant mercredi 5 mai à l’occasion de la cérémonie de la mise en exploitation de plusieurs projets de pêche à Fereydunkenar, au nord de l’Iran, a déclaré : « L'élevage d'esturgeons et les exportations des produits de la poisson et caviar font partie des programmes stratégiques d'exportations non pétrolières dans la province de Mazandaran. »

Selon le responsable, l'année dernière, un total de 5 155 kilogrammes de caviar et 2 277 tonnes d’ d'esturgeon (chair) ont été produits à Mazandaran.

M.Eshaqi a poursuivi : « la multiplication des fermes d'esturgeons et le développement des fermes existantes à Mazandaran font partie des programmes importants de la région dans le cadre de l'économie de résistance. »

