"Le Trésor du dragon", une animation iranienne en lice au festival d'Annecy en France

Le film d'animation "Le Trésor du dragon" réalisé par Ashkan Rahgozar et coproduit par Arman Rahgozar et Alireza Kabiri, ainsi que sept autres animations internationales, seront projetés dans la section Mifa Pitchs du Festival International d'Animation d'Annecy en France.

L'animation "Le Trésor du dragon" est produite avec une technique bidimensionnelle au Studio iranien Hoorakhsh avec la participation de Mystic House du Canada. Le scénario de cette animation est co-écrite par Ashkan Rahgozar et Aida Nouchali.

Cette animation raconte l'histoire de Sayyeh, une fille de 8 ans qui va chercher le trésor du dragon pour sauver le village de sa grand-mère menacée par la sécheresse, mais elle ne sait pas que le vrai trésor est l'eau qui doit couler à nouveau dans les Qanâts asséchés du village.

Chaque année, le festival Annecy inspire et fait vibrer le monde entier au rythme de l’animation en mettant en lumière le dynamisme et la richesse créative de ce secteur. De la présentation exclusive des derniers chefs-d’œuvre animés à la démonstration des tendances actuelles et de demain, en passant par les rencontres avec les réalisateurs chevronnés et les talents émergents, le Festival international du film d’animation d’Annecy est un moment de célébration et d’effervescence aux abords d’un cadre naturel exceptionnel.

Ce festival français comprend plusieurs volets y compris le Mifa.

Le Mifa (Marché international du film d'animation) est pour tous les professionnels et enseignants de l'industrie du cinéma d'animation, un événement incontournable en termes de coproduction, achat, vente, financement et distribution de contenus sur tous supports de diffusion.

35 ans après sa création, le Mifa accueille aujourd’hui plus de 800 sociétés exposantes internationales sur une surface de plus de 7 000 m². Situé à l’Impérial Palace, il bénéficie également d’une présence online depuis 2020 pour faciliter encore plus les échanges entre les participants.

Le Mifa, c’est aussi le rendez-vous pour découvrir les nouveaux talents de l’animation et échanger avec eux sur leurs inspirations et aspirations. Avec les Pitchs Mifa et les Sessions de recrutement Mifa, les jeunes créateurs disposent d’une visibilité unique pour se connecter avec les professionnels et concrétiser leurs projets. Des formats online sont là aussi proposés pour que la distance ne soit plus un frein aux nouvelles opportunités !

206 films de 111 pays participeront à la 60e édition du Festival d'Annecy qui se tiendra du 14 au 19 juin 2021.

