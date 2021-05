La ligne de production de vaccin iranien anti-Covid lancée avec une capacité de 3 millions de doses par mois

La première ligne de production en masse de vaccin iranien Cov-Iran Barakat d'une capacité de trois millions de doses par mois a été lancée dans la zone économique spéciale de Savodjbolagh en présence du gouverneur de la province d'Alborz et du président du Comité de l'exécution de l'ordre de l'Imam Khomeiny.

La deuxième ligne de production industrielle de ce vaccin d'une capacité allant jusqu'à 17 millions de doses par mois est en cours de préparation.

La deuxième ligne de production industrielle de ce vaccin d'une capacité allant jusqu'à 17 millions de doses par mois est en cours de préparation. Selon le planning de la direction de la Société Barakat, cette unité de production de vaccin contre le coronavirus atteindra d'ici fin septembre la capacité de 30 millions de doses par mois.

À partir du mois de juin, la vaccination contre le Covid-19 en Iran sera administrée par ces vaccins iraniens.

Selon les experts internationaux, le vaccin Cov-Iran élaboré par la société Shifa (affiliée du Comité de l'exécution de l'ordre de l'Imam Khomeiny, est l'un des meilleurs vaccins du monde au niveau de son efficacité et de son taux de l'immunogénicité. Outre les multiples tests en laboratoire et sur l'animal, ce vaccin Made in Iran a passé trois étapes de l'essai sur l'homme. Le Comité de l'exécution de l'ordre de l'Imam Khomeiny est une structure liée au bureau du Guide Suprême de la Révolution islamique.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench