Le vaccin AstraZeneca fabriqué en Italie reçoit une autorisation d'utilisation d'urgence en Iran

Le haut responsable de la santé iranien a déclaré mercredi dans son compte Twitter que l'Iran avait approuvé le vaccin AstraZeneca COVID-19 en tant qu'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA).

Jusqu'à présent, l'Iran a approuvé l'EUA des vaccins d'Oxford, StraZeneca et COVID-19 fabriqués en Corée du Sud, en Russie et en Italie.

Le 15 février 2021, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a répertorié deux versions du vaccin AstraZeneca / Oxford COVID-19 pour une utilisation d'urgence, donnant le feu vert pour que ces vaccins soient déployés dans le monde via COVAX.

Les vaccins sont produits par AstraZeneca-SKBio (République de Corée) et le Serum Institute of India.

Le secrétaire général de la Société du Croissant-Rouge iranien (IRCS), Mohammad Hassan Ghosian Moghaddam, a déclaré le 3 mai 2021 que l'IRCS avait importé la plus grande cargaison de vaccins Covid-19 dans le pays, et cette cargaison comprenait un million de doses et est arrivée à Téhéran.

Il s'agissait du plus gros envoi de vaccins COVID-19 à entrer en Iran depuis le début de la pandémie dans le pays. L'envoi a été fourni en coordination avec les organisations humanitaires internationales.

Le Croissant-Rouge iranien remettra l'envoi au ministère iranien de la Santé pour vacciner les gens contre Covid-19.

Le responsable du projet de vaccin COV-Iran Barekat COVID-19 a déclaré mardi (hier) que la première ligne de production industrielle du vaccin développé au niveau national avait été lancée avec une capacité de production de 3 millions de doses par mois.

Reza Mazhari a déclaré à l'IRNA que la production de masse du vaccin commencerait dès que les résultats du troisième test clinique du vaccin seraient confirmés par le ministère de la Santé.