Iran: la Marine est en mesure de fabriquer des équipements navals très sophistiqués

Le contre-amiral Irani a déclaré dans un communiqué que les forces navales iraniennes avaient déjà démontré leurs capacités et leur haute compétence dans les océans Atlantique et Pacifique et que le destroyer Dena a été fabriqué par les jeunes experts iraniens, et qu'aujourd'hui le niveau de fabrication d'équipements marins de la République islamique est très élevé.

Le contre-amiral Irani a ajouté que la fabrication des navires de guerre à ce niveau n'est plus une affaire compliquée mais c'est plutôt un travail très simple pour les experts iraniens.