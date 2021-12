Coopération irano-syrienne : le Président du Parlement de la RII réaffirme la nécessité de soutenir les secteurs privés

Téhéran - IRNA – Le Président de l'Assemblée consultative islamique de la RII, Mohammad Baqer Qalibaf, a souligné lundi la nécessité de soutenir le secteur privé pour promouvoir la coopération économique entre l'Iran et la Syrie, et déclaré : « Aujourd'hui, le défi le plus important auquel sont confrontés les deux pays alliés, demeure la promotion économique bilatérale ».

Selon l'IRNA, Mohammad Baqer Qalibaf a tenu ces déclarations à l'occasion d'une rencontre avec le Ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, ce lundi 6 décembre à Téhéran. Evoquant sa dernière visite en Syrie, le très haut parlementaire iranien l'a qualifié d' « importante » dont il a gardé un « bon souvenir ». Il a profité de l'occasion pour présenter ses salutations les meilleures à l'adresse du Président Bachar Assad et de son homologue syrien. Soulignant la nécessité de soutenir le secteur privé pour promouvoir la coopération économique irano-syrienne, Qalibaf a déclaré : « Aujourd'hui, notre problème le plus important est le développement économique entre les deux pays. Ce problème puise ses origines « claires » dans le fait que les ennemis du Front de Résistance poursuivent désormais leurs objectifs ratés qu'ils n'ont pas pu concrétiser sur le champ de bataille, dans la guerre économique. Par conséquent, nous devons lutter pour les mêmes réalisations enregistrées cette fois-ci dans les champs économique et politique. » Pour sa part le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Meqdad, a qualifié l'Iran de « centre d'espoir » pour les pays de la région qui sont attachés à leur indépendance, à leur liberté et à leur souveraineté.