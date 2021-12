Pourparlers de Vienne : consultations entre le principal négociateur iranien et le vice-ministre chinois des A.E.

Selon un rapport de l’IRNA depuis la base d'information du ministère des Affaires étrangères, le négociateur en chef iranien pour les pourparlers de Vienne, lors d’un appel téléphonique ce mercredi 8 décembre, évoque le large éventail de coopérations sino-iraniennes et les positions partagées des deux pays sur de nombreuses questions internationales, y compris les pourparlers de Vienne.

Il a salué à cette occasion le soutien de Pékin aux revendications de la République islamique d'Iran pour diverses questions importantes, telles que la priorité à la levée des sanctions américaines illégales et l'obtention d’« une garantie sérieuse et suffisante » que les États-Unis ne quitteront plus l'accord.

Expliquant certaines des propositions de l’équipe négociatrice iranienne soumises à la partie d’en face, sous forme d’avant-texte, le diplomate de haut rang de la RII, a souligné que les propositions de la RII étaient documentées et appuyées par des preuves fondées, et qu’on s’attend à ce que la réponse la plus évidente des interlocuteurs à cette initiative « constructive » soit d'émettre un avis aussi documenté et appuyé que possible. »

Toujours lors de cet entretien téléphonique, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a souligné la nécessité des consultations des coordinations constructives et continues entre les parties engagées dans les négociations a émis l’espoir de voir les autres parties contribuer également à l'avancement des pourparlers attendus ce jeudi 9 décembre à Vienne.

