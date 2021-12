Covid19 : 86 % des Iraniens ont reçu la première dose de vaccin (Ministre)

Téhéran - IRNA – « Actuellement, le taux d'injection de la première dose de vaccin dans le pays est de 86 % et le taux d'injection de la deuxième dose à Téhéran et dans le pays est respectivement de 76 % et 74%, et environ 2 millions de personnes ont reçu leur troisième dose », a annoncé ce dimanche le Ministre iranien de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale.

Le Dr Bahram Ainollahi a qualifié dimanche 12 décembre de « très efficace » la vaccination pour prévenir la maladie mortelle de Covid19 en réduire les effets secondaires et a exprimé l'espoir de voir la participation de tous. Jusqu'à présent, 174 millions de doses de vaccin ont été fournies à la population, dont 150 millions de doses étaient étrangères et 24 millions d’autres étaient de fabrication nationale. Environ 110 millions de vaccins ont été injectés jusqu'à présent, a-t-il fait savoir. Le ministre de la Santé, qualifiant d’ « uniques » les services médicaux iraniens dans la région, a déclaré : « Avant la révolution, nous étions dépendants d'autres pays et nous ne pouvions même pas guérir de nombreuses maladies simples, mais aujourd'hui nous sommes au sommet des sciences médicales et la situation est bonne dans toutes les régions du pays. » « Aujourd'hui, les traitements les plus avancés sont effectués dans le pays », s’est-il félicité. Suite à l'extension de la campagne de vaccination et au respect des consignes sanitaires par le peuple, l’épidémie a reculé et la tendance baissière continue dans le pays, un net recul par rapport aux mois précédents. D nombreuses villes et régions de l’Iran sont passées du risque aigu à un risque relativement faible, déclaré encore le Ministre. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench