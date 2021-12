Chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique : Les opérations psychologiques ne perturbent pas nos plans

Mohammad Eslami, en marge de la cérémonie de développement de l'utilisation des rayonnements dans l'industrie alimentaire, a déclaré en réponse à une question d'un journaliste d'IRNA sur le dernier processus de coopération entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant certaines revendications récentes : « Les rapports entre l’Iran et l’AIEA suivent les statuts de l'Agence, les garanties et le TNP (Traité de la Non-prolifération). Dans le cadre de ces lois, nous établissons nos relations avec l'AIEA et sommes concernés par ces réglementations légales, et l'AIEA surveille les activités nucléaires de l'Iran conformément aux règles et réglementations. »

« Ce qui est publié dans les médias est lié à des opérations psychologiques et à des questions politiques. Il y a un courant devant nous qui ne soutient en aucune manière le développement scientifique et technologique de la République islamique d'Iran, et avec ces accusations et la création d'opérations d'espionnage et psychologiques, ils veulent dire que la République islamique a un objectif injustifié et n'est pas attaché à la non-prolifération. », a souligné le vice-président iranien.

« Aucun de ces cas n'a jamais été signalé et ce sont des accusations incitées par le régime sioniste, et nous n'interférerons pas dans cette opération psychologique, et nous irons de l'avant et nous espérons que le pays passe aussi cette étape. », a ajouté le chef de l'Organisation de l'énergie atomique.

Nous n'acceptons rien d'autre que les garanties et le TNP

« Quand ils ne respectent pas leurs engagements et imposent des sanctions dures et illégales à l'Iran et les étendent chaque jour, il n'y a aucune raison pour eux de nous forcer à respecter nos engagements. Nous agissons dans le cadre des garanties et du TNP et n'acceptons rien d'autre que cela. », a noté Eslami.

« Il n'est pas possible que la partie relative à l'Iran soit mise en œuvre à 100 % et l'Iran s'est engagé à la mettre en œuvre, mais les parties engagées ne remplissent aucune de leurs obligations. Ce sont les questions qui sont en cours de négociation et j'espère il est logique dans Ce domaine doit régir et adhérer à un principe et à des critères. Si c'est le JCPOA, tout le monde doit agir, et s'il s'agit d'une sauvegarde et du TNP, nous évoluerons dans ce cadre, et toute autre chose que cela est une pression politique. », a précisé le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

