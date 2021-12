Les échanges avec les pays voisins ont atteint 33 milliards de dollars

Selon un rapport des douanes, Rohollah Latifi a ajouté : « Fin octobre, un total de 110 284 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 63 milliards et 132 millions de dollars ont été importés et exportés avec d'autres pays, dont commerce avec les pays voisins représente 62 % du poids et 52 % de la valeur de l’ensemble des échanges commerciaux étrangers de l’Iran. »

« Sur 83 millions et 740 mille tonnes de marchandises exportées d'une valeur de 31 milliards et 100 millions de dollars au cours des huit premiers mois de cette année, 52 millions et 390 mille tonnes de marchandises d'une valeur de 16 milliards et 664 millions de dollars ont été exportées vers 15 pays voisins de l'Iran, qui représente 62 % en poids et 53 % de la valeur totale des exportations du pays, qui, par rapport à la même période l'année dernière, a augmenté de 11 % en poids et de 24 % en valeur. », a précisé ce responsable iranien.

