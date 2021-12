Karaté : 10 médailles de toutes les couleurs pour les athlètes iraniens au premier jour des Jeux Asiatiques

Selon l’IRNA, le Championnat d'Asie de karaté 2021 dont le Kazakhstan est hôte, s’est ouvert ce samedi 18 décembre, dans toutes les catégories d'âge (adolescents, jeunes, espoir et seigneur ) dans deux sections de kata et de Kumité à Almaty au cours duquel nos représentants ont affronté leurs adversaires.

A la première journée des compétitions, des compétiteurs et compétitrices de tous âges se sont affrontés dans les épreuves de kumité (combat) et de kata (démonstration technique) à Almaty. L’événement sportif asiatique a permis à plusieurs jeunes de se présenter à ces épreuves. Tous ont fait preuve d’un bel esprit d’engagement, et une majorité d’entre eux ont réussi à se hisser sur le podium.

A l'issue de la première journée des compétitions, les sélections nationales de Kata ont fini par remporter 3 médailles d'or, une d'argent et une de bronze. Dans le Kumité 3 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze ont été gagnées. L’Iran a ainsi pu atteindre un total de 6 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze le premier jour des jeux.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench