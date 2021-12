Menaces d’attaques américano-israéliennes : avertissement significatif de la base de Défense de Khatam al-Anbiya

Le commandant du quartier général central de Khatam-al-Anbiya a averti que l'Iran n'hésiterait pas dans sa réponse. Le général de division Gholam Ali Rashid a déclaré que l'Iran ciblerait la source de l'agression, les bases, le territoire et l'espace aérien utilisés pour toute attaque possible et cela « immédiatement ». Il a noté qu’aucune menace israélienne contre des sites iraniens ne pourrait avoir lieu qu’avec le soutien et le feu vert des États-Unis.

En septembre dernier, le ministre israélien des Affaires militaires avait déclaré que le régime préparait une frappe contre l'Iran. Des responsables américains et israéliens ont fait des suggestions similaires au cours des derniers mois.