Amir Abdollahian a souhaité un joyeux Noël aux chrétiens du monde entier

« Je félicite tous les chrétiens du monde, en particulier nos compatriotes chrétiens, pour la naissance du prophète de la paix et de la compassion et de l'altruisme de Jésus-Christ (la paix soit sur lui !) », a-t-il déclaré.

Selon lui, en ces temps difficiles dus à la pandémie de Covid-19, l'humanité a de plus en plus besoin d'amitié et de l'accomplissement des messages lumineux et célestes des messagers divins.

« Tout le monde espère la paix et la coexistence entre les adeptes des religions abrahamiques et l'élimination de l'oppression et de l'injustice", a ajouté Amir Abdollahian.

Le ministre iranien a également souhaité à tous les peuples du monde, en particulier aux adeptes de la religion de Jésus-Christ, santé, bonheur et prospérité pour la nouvelle année.

Plus tôt, le président iranien Ebrahim Raïssi a également envoyé un message de félicitations à l'occasion de la naissance de Jésus-Christ.

