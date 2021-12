Khatibzadeh : l'Iran ne demande la permission à personne pour son programme de défense

Saeid Khatibzadeh, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a condamné la position interventionniste du ministère britannique des Affaires étrangères sur la capacité de défense de notre pays et a déclaré : « La République islamique d'Iran agit dans le cadre des lois et réglementations internationales et, par conséquent, non seulement de telles positions et déclarations sont considérées comme une ingérence dans les affaires intérieures de l'Iran, mais elles indiquent également la poursuite de la politique londonienne du double standard. »

« Alors que le Royaume-Uni est dans une course sans fin pour vendre les armes les plus destructrices à la région d'Asie occidentale et à d'autres régions du monde, Londres conclut des contrats militaires tels que AKUS, indépendamment des règles de non-prolifération, exprime son inquiétude face aux exercices militaires conventionnels de l'Iran. », a ajouté le porte-parole de la diplomatie iranienne.

« Le programme nucléaire de la République islamique d'Iran, comme en témoignent des milliers d'heures d'inspections et de nombreux rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique, est totalement pacifique et l'Iran n'a aucun projet militaire dans le domaine de l'énergie nucléaire et n'a pas l'intention de lancer un programme de missiles dans ce secteur. », a souligné porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

« Les Britanniques savent mieux que le programme de missiles de l'Iran n'a rien à voir avec la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU et ses dispositions, et c'est la Grande-Bretagne qui, en interprétant incorrectement la résolution 2231, viole en fait ses dispositions. », a rappelé ce diplomate iranien.

Au final, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a martelé : « La République islamique d'Iran ne demande la permission à personne pour son programme de défense et ne négocie pas à ce sujet. »

Le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué a condamné le lancement de missiles balistiques iraniens lors de l'exercice du Saint Prophète au sud-est d’Iran.

La dernière étape de l'exercice conjoint du Grand Prophète du Corps des gardiens de la révolution islamique s'est déroulée le vendredi 24 décembre 2021.

Cette phase de l'exercice a été réalisée en tirant simultanément 16 missiles à longue, moyenne et courte portée de la Force aérospatiale du CGRI sur des cibles prédéterminées.

