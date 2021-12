Nucléaire: rencontre entre le principal négociateur iranien et le représentant de l'UE

La France a été critiquée par les parties iraniennes pour le rôle négatif qu'elle a joué dans les pourparlers de Vienne avec une source bien informée qui a déclaré dimanche à l'agence de presse iranienne IRNA que l'absence de Paris pendant deux jours aux négociations avait aidé les parties aux négociations à progresser dans la préparation des projets.

Au cours du cycle précédent, la nouvelle administration iranienne a présenté deux propositions distinctes sur la suppression des sanctions américaines et le retour de l'Iran à ses engagements nucléaires dans le cadre du JCPOA.

L'Iran et les cinq autres parties au JCPOA - la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Russie et la Chine - ont repris les pourparlers à Vienne le 29 novembre après une interruption de cinq mois, marquant le premier cycle de négociations sous l'administration du président Ebrahim Raeisi et le septième globalement.

L'Iran et le groupe de pays P4+1 se sont réunis pour des pourparlers dans la capitale autrichienne le 9 décembre après avoir été interrompus le 3 décembre, lorsque les participants sont retournés dans leurs capitales pour des consultations supplémentaires sur les deux projets de propositions que Téhéran avait présentés.