Les productions des principaux constructeurs automobiles iraniens dépassent les 669 000

Téhéran (IRNA) - Un examen des statistiques publiées du système Kodal (lié à l’Organisation iranienen des valeurs mobilières et de la Bourse) montre la production de 669 320 véhicules par les trois plus grands constructeurs automobiles du pays, à savoir Iran-Khodro, Saipa et Pars-Khodro, depuis le début de cette année iranienne (à partir du 21 mars 2021) jusqu’à la fin décembre 2021.

Selon le correspondant économique de l'IRNA ce mardi, cette taux de production affiche une croissance de 2,37 % par rapport à la même période l'an dernier (production de 653 761 véhicules). Selon ce rapport, au cours des neuf premiers mois de cette année, le groupe industriel « Iran Khodro » a réussi à produire 325 557 véhicules et, comme les mois précédents, est devenu le plus grand constructeur automobile du pays. Selon la source le groupe Saipa a connu une croissance de 8% de la production. Plus de 1600 véhicules ont été exportés par le Saipa au cours de cette période. Quant à Pars Khodro, il a enregistré une croissance de 23 % dans ses productions depuis le début de l'année (à partir du 21 mars 2021).