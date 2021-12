Que se passe-t-il dans les pourparlers de Vienne ?

Les représentants de l'Iran et les cinq signataires restants de l'accord de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global commun (JCPOA), ont repris les pourparlers de Vienne le 29 novembre après une interruption de cinq mois, marquant le premier tour de négociations sous l'administration du président iranien Ebrahim Raïssi. Les pourparlers sont axés sur la suppression de toutes les sanctions imposées à l'Iran après le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord.

L'Iran et les États du P4+1, à savoir la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, se sont à nouveau réunis pour des pourparlers dans la capitale autrichienne le 9 décembre après avoir été interrompus le 3 décembre, lorsque les participants sont rentrés dans leurs capitales pour des consultations supplémentaires sur la deux projets de propositions que Téhéran avait avancés.

Co-présidé par le principal négociateur iranien Ali Bagheri Kani et le chef adjoint de la politique étrangère de l'UE Enrique Mora, le nouveau cycle de pourparlers a débuté lundi à l'hôtel Coburg après la fin du cycle précédent il y a 10 jours.

Selon certaines sources, les pourparlers se poursuivront jusqu'à jeudi, et après une pause de trois jours, les pourparlers reprendront le 3 janvier.

Le cycle de pourparlers en cours était censé reprendre après les vacances du Nouvel An, mais en raison de la volonté et du sérieux de la partie iranienne, les pourparlers ont commencé plus tôt que cette date.

Alors que les pourparlers reprenaient, le négociateur iranien en chef Bagheri Kani, qui est également vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires politiques, a de nouveau expliqué les demandes de l'Iran aux autres parties au JCPOA et a insisté sur les demandes légitimes de l'Iran, y compris la levée des sanctions.

Lors des tours précédents, les trois pays européens (France, Grande-Bretagne et Allemagne) qui ont effectivement suivi la politique américaine ont toujours essayé de poursuivre deux objectifs en menant une guerre psychologique contre l'Iran.

Les parties occidentales avaient l'intention de tenir l'Iran pour responsable de l'échec possible des négociations ou de forcer l'Iran à accepter un mauvais accord et à faire des concessions élevées en menant une guerre psychologique et en faisant pression sur l'Iran.

Les positions raisonnables de l'Iran et la présentation de deux documents pour la poursuite des négociations d'un accord par l'Iran ont conduit à l'échec de la stratégie des partis européens de sorte que malgré l'opposition initiale des Européens aux propositions soumises par l'Iran, ils ont finalement été contraints d'examiner les propositions de l'Iran dans les deux derniers documents approuvés par toutes les parties.

Il convient de noter que dans le cycle de négociations actuel, contrairement aux cycles précédents, les partis européens ont été contraints de réduire leur pression inefficace en raison des positions complètement rationnelles de l'Iran et basées sur le JCPOA.

Les rapports sur les pourparlers de lundi indiquent que l'atmosphère générale des pourparlers a été constructive, de sorte qu'il a été convenu lors de la réunion de la commission mixte du JCPOA ainsi que des consultations bilatérales que l'accent des pourparlers serait la levée des sanctions, et de nombreuses demandes et propositions de l'Iran ont été incluses dans le nouveau projet.

La plupart des parties impliquées dans les négociations ont considéré la réalisation d'un nouveau projet comme un pas en avant significatif.

Alors que les parties occidentales aux pourparlers n'ont présenté aucune idée ou initiative, la rapidité et la précision de l'action de l'équipe de négociation iranienne ont été saluées par le coordinateur européen de la commission conjointe du JCPOA, Mora.

A l'issue des pourparlers mardi, les trois pays européens ont annoncé des avancées sur certains dossiers techniques, tout en précisant qu'il y a plusieurs semaines pour parvenir à un accord sur le dossier nucléaire iranien.

Bien sûr, malgré l'atmosphère positive et les progrès des négociations, certains médias tentent de présenter l'atmosphère des négociations comme négative.