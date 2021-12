Le négociateur en chef iranien, les représentants de la Troïka européenne et Enrique Mora se rencontrent

Selon le correspondant de l’IRNA sur place, la réunion intervient avant la fin des vacances du Nouvel An et une pause de trois jours dans les pourparlers visant à lever les sanctions et relancer l’accord international de 2015 sur le nucléaire.

Avant cette réunion, une rencontre bilatérale a eu lieu entre Ali Bagheri Kani, le négociateur en chef iranien et Enrique Mora. Parallèlement des réunions au niveau des experts sont menées de manière bilatérale et multilatérale entre diverses parties.

