La visite du président Raïssi en Russie apportera des réalisations concrètes pour Téhéran

Dans une interview accordée à l'IRNA lundi, Jafari a déclaré que le déplacement de l'ayatollah Raïssi avait eu un impact large et positif en Russie et même dans les pays eurasiens, ajoutant : « Si je veux considérer ce voyage d'un point de vue économique, je suis sûr que de bonnes choses arriveront à l'avenir. »

« Habituellement, lors des visites passées des présidents iraniens en Russie, une série de réunions diplomatiques et cérémonielles ont eu lieu et aucun résultat opérationnel n'a été obtenu, mais avec la planification et les réunions du président et des ministres qui étaient présent dans sa délégation, ce voyage sera certainement une réalisation utile et constructive pour la République islamique d'Iran. Puisque ses effets sont déjà déterminés. », a noté cet activiste économique.