La conseillère de Bachar Assad souligne l'importance du partenariat médiatique syro-iranien

Les remarques de Shaaban sont intervenues lors d'une réunion avec le directeur adjoint du service mondial de radiodiffusion de la République islamique d'Iran, Ahmad Noroozi, lundi.

Shaaban a noté que l'aspect médiatique est essentiel dans la guerre entre l'axe de la résistance et l'Est d'une part, et les pays occidentaux d'autre part, car les médias ont un rôle complémentaire à la politique et à l'économie.

Elle a ajouté que l'Iran est confronté à une guerre à multiples facettes dans ses négociations sur le dossier nucléaire, et que la coordination des médias n'est pas moins importante que la coordination dans d'autres domaines, exprimant sa confiance que l'Iran sortira victorieux de ses négociations.

Shaaban a souligné la nécessité de faire des plans adéquats et de déployer tous les efforts possibles pour défendre nos droits et nos causes.

Elle a indiqué qu'une planification scientifique et méthodologique est nécessaire pour arriver à une vision financée et mise en œuvre sur le terrain.

Pour sa part, Noroozi a souligné que la Syrie bénéficie d'une position très particulière dans les médias iraniens, et l'Iran était convaincu que la Syrie gagnerait l'énorme guerre à laquelle elle a été exposée ces dernières années.

«Les médias font partie de la sécurité nationale et représentent un pilier important de l'État, et que la guerre médiatique à laquelle nous sommes confrontés avec l'empire médiatique occidental est une guerre continue qui ne s'arrêtera pas et doit mobiliser toutes les ressources et tous les moyens», a-t-il ajouté.