Nouvelle civilisation islamique : l'Iran plus déterminé que jamais à poursuivre ses idéaux

Dans cette déclaration, les gardiens de la Révolution islamique, rendant hommage au quarante-troisième anniversaire de la victoire de la révolution islamique, ont qualifié les actions zélées et épiques qui ont marqué la révolution du peuple iranien d’ « antidote » pour désamorcer la dictature médiatique et l'agression hybride du front ennemi contre la Révolution et la nation iranienne.

