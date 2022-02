Le Leader accepte de gracier et de commuer les peines d'un certain nombre de condamnés

Téhéran - IRNA - A l'occasion de l'anniversaire de la glorieuse victoire de la Révolution islamique, le Leader de la de la RII a accepté de gracier et de commuer les peines de 3 388 condamnés des tribunaux généraux et révolutionnaires, de l’Organisation judiciaire des Forces armées et de l’Organisation de Tazirat (peines laissées à la discrétion des autorités musulmanes locales).

Téhéran - IRNA - A l’ occasion de l'anniversaire de la glorieuse victoire de la Révolution islamique, le Guide suprême de la RII, l’honorable ayatollah Khamenei a gracié et commué ce jeudi les peines de 3 388 personnes condamnées devant les tribunaux publics et révolutionnaires. A l'occasion de l'anniversaire de la glorieuse victoire de la Révolution islamique, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, le chef du Pouvoir judiciaire, a écrit une lettre au Guide suprême de la Révolution islamique proposant l'amnistie ou la commutation des peines de 3 388 condamnés qui ont été jugés éligibles par le Bureau d'amnistie judiciaire. La proposition a été approuvée ce jeudi 10 février par l'ayatollah Khamenei dans le cadre de l'article 11 du principe 110 de la Constitution. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench