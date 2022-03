Patrimoine mondial : Massouleh, l’hôte des évaluateurs de l'UNESCO en été 2022

Le chef de la Direction générale du patrimoine culturel, du tourisme et de l'artisanat du Guilan a souligné : l'enregistrement mondial de Masouleh jouera un rôle très important dans la protection durable de cette région et le développement du tourisme dans la province. »

Masouleh est à environ 60 km au sud-ouest de Rasht et à 25 km à l'ouest de Fouman. Le village se situe 1 050 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la chaîne de l'Elbourz, à côté du littoral sud de la mer Caspienne. Le village en lui-même a une dénivellation de plus de 100 mètres.

Le brouillard est le climat prédominant de Masouleh.

L'architecture de Masouleh est unique. Les bâtiments ont été construits à flanc de montagne et sont reliés entre eux. Les cours et les toits servent d'espaces piétons de la même façon que les rues, puisque le toit d'une maison sert de cour à la maison qui est située au-dessus. Masouleh n'autorise pas l'accès aux véhicules motorisés, à cause de sa conception unique. C'est le seul village en Iran à disposer d'une telle interdiction. Les rues étroites et les nombreux escaliers ne permettraient de toute façon pas aux véhicules de circuler dans le village.

L'extérieur des bâtiments est recouvert d'argile de couleur ocre/jaune. Cela permet une meilleure visibilité dans le brouillard.

