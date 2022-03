Jeux paralympiques 2022 : l’iranienne « Elahe GholiFallah » ; porte-drapeau du convoi iranien

Selon l'IRNA, Le porte-drapeau du convoi iranien aux Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022 a été présenté lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux.

« Elahe GholiFallah » seule représentante iranienne du ski de fond pour aveugles, a été présentée comme porte-drapeau du convoi iranien lors de la cérémonie d'ouverture.

Elle est l'un des athlètes aveugles en Iran en ski de fond, qui a remporté en 2019 la médaille du courage du Comité international paralympique.

Les Jeux Paralympiques 2022 se dérouleront pendant 10 jours, du 4 au 13 mars. Les athlètes prendront part à 78 épreuves différentes réparties sur six sports, regroupés en deux catégories : les sports de neige (ski alpin, ski de fond, biathlon et snowboard) et les sports de glace (hockey sur glace adapté et curling en fauteuil roulant).