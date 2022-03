La Serbie cherche des relations politiques et stratégiques solides avec l'Iran (Président Vučić)

Vučić, lors d'un appel téléphonique samedi soir avec le président iranien Ebrahim Raïssi, a déclaré que Belgrade cherchait à renforcer le niveau des liens commerciaux et d'affaires et à établir de solides relations politiques et stratégiques avec Téhéran.

Raïssi, pour sa part, a déclaré que la République islamique était déterminée à étendre et à renforcer ses relations politiques, commerciales et économiques avec la Serbie conformément aux intérêts des deux nations.

Il a en outre souligné qu'il existait des opportunités et des capacités multiples et étendues pour l'expansion de la coopération entre les deux pays.

«L'expansion de la coopération conjointe, en particulier dans les domaines économique et commercial, porte des intérêts mutuels pour les deux parties qui doivent être identifiés et activés», a conclu le président iranien.