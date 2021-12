Le 8e séminaire international des performances rituelles et traditionnelles

Ce séminaire scientifique est organisé dans le cadre du 20e Festival international de performances rituelles et traditionnelles.

Dans ce cours, des professeurs de théâtre et des chercheurs renommés de pays tels que la Finlande, la France, la Corée, la Serbie, la Géorgie, l'Espagne, l'Inde et l'Iran présenteront leurs articles scientifiques.

La franco-italienne Silvia Cher va présenter, dans ce séminaire, une recherche comparée sur la pièce « Perses » d’Eschyle.

Selon la Direction générale des arts du spectacle du ministère iranien de la Culture et de l'Orientation islamique, ce séminaire se tiendra du 5 au 7 décembre dans la salle de conférence du complexe Théâtre de Ville et sera diffusé en ligne via les plateformes « tv.theater.ir » et « tiwall.ir ».

Le 20e Festival international de performances rituelles et traditionnelles débute le 5 décembre.

