Le Liban est un pays de culture, de résistance et de dignité (Ministre de la Culture )

Téhéran (IRN)- Le ministre de la Culture et de l'Orientation islamique a décrit le Liban comme un pays de culture, de résistance et de dignité, et a déclaré que visiter le Liban est une étape dans l'effort de renforcement des relations culturelles entre l'Iran et le Liban.

Muhammad Mahdi Ismaili, arrivé au Liban hier samedi, a écrit sur son compte Twitter : La visite au Liban cher à l'invitation de l'ami, ministre de la Culture, le Dr Muhammad Al-Murtadha, est une étape dans la voie de la recherche du renforcement des relations culturelles et des objectifs et enjeux du jumelage. Il a ajouté que nous saluons les activités des journées culturelles iraniennes de l'aube du Liban, le pays de la culture, de la résistance et de la fierté. Le ministre de la Culture et de l'Orientation islamique, Mohammad Mahdi Ismaili, s'est rendu hier samedi au Liban pour participer à la Semaine culturelle iranienne au Liban, qui s'ouvrira demain lundi avec la représentation du Chœur musical national iranien.