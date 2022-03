Le ministre libanais de la Culture met l'accent sur le développement des relations Téhéran-Beyrouth

Selon le correspondant culturel de l'IRNA, parallèlement à la visite de Mohammad Mehdi Esmaili, ministre de la Culture et de l'Orientation islamique au Liban, Mohammad Ali Kiani, Directeur général de la coopération culturelle et artistique pour les Iraniens à l'étranger, Mohammad Reza Mortazavi , attaché culturel iranien au Liban, et Ali Qasir, responsable des Relations publiques du Conseil culturel iranien, ont rencontré le ministre libanais de la Culture dans son bureau à Beyrouth.

Cette réunion a eu lieu afin de prendre les dispositions et la coordination nécessaires pour la rencontre du ministre de la Culture et de l'Orientation islamique de notre pays avec son homologue libanais.

Lors de la rencontre, la délégation iranienne a brossé un tableau détaillé sur les plus importants programmes de la Semaine culturelle de la République islamique d'Iran au Liban et a mis l'accent sur la coopération bilatérale pour rendre cet événement culturel et artistique au Liban aussi glorieux que possible.

La Semaine culturelle iranienne au Liban s’est ouvert ce lundi 28 février 2022 en présence des ministres iranien et libanais de la Culture et avec la représentation inaugurale de l'Orchestre national iranien dans l'amphithéâtre de la Société libanaise des arts "Resaalaat" à Beyrouth.

