Le retour d'un certain nombre de ressortissants iraniens résidant en Ukraine

Lundi, l'avion iranien Airbus préparé pour le vol a quitté Téhéran pour l'aéroport de Varsovie.

Khatibzadeh, le porte-parole de la diplomatie iranienne, a écrit dans son tweet à l'aube de mardi que dans les prochaines heures, le premier vol privé serait opéré pour transporter nos ressortissants de la Pologne vers le pays. Jusqu'à présent, 300 étudiants universitaires iraniens (venant d'Ukraine) ont été hébergés à Varsovie.

Il ajouté que le ministère des Affaires étrangères et nos ambassades en Ukraine et dans les pays voisins mettent tout en œuvre pour renvoyer nos ressortissants dans le pays avec le moins de difficultés possible.