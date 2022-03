Représentante adjointe d'Iran aux Nations Unies : nos réalisations en matière d'autonomisation des femmes sont remarquables et indéniables

Selon l'IRNA, le Dr Zahra Ershadi, ambassadrice et représentante adjointe de notre pays auprès des Nations unies, a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité mardi soir heure locale : « Depuis sa création, la République islamique d'Iran a toujours promu le statut culturel et social des femmes. Le gouvernement iranien a considéré les femmes et les filles économiquement et politiquement comme un élément clé dans sa planification nationale. »

« Malgré les sanctions illégales et inhumaines des États-Unis, qui ont clairement de graves implications pour le financement et la mise en œuvre des programmes prévus par le gouvernement, par la société civile et par le secteur privé visant à faire progresser et à autonomiser les femmes, l'Iran a fait des progrès significatifs à cet égard. », a ajouté la haute diplomate iranienne.

« Les femmes ont un rôle indéniable à jouer dans la promotion du dialogue et de la confiance dans le processus de paix et de sécurité. », a déclaré la représentante adjointe de l'Iran auprès des Nations unies.

« C'est un fait bien connu qu'encourager les femmes à participer au processus de paix augmente les chances de paix. », a souligné Ershadi.

« En conséquence, la participation des femmes au processus de paix augmente l'efficacité de l'aide humanitaire, améliore la protection des civils, aide à résoudre les différends politiques et à maintenir la paix à long terme, et accélère la reconstruction économique. », a-t-elle déclaré.

La représentante adjointe de l'Iran auprès des Nations unies a ajouté : « Plusieurs résolutions des Nations unies ont souligné l'importance de l'autonomisation des femmes dans la prévention, la résolution et les situations d'après-guerre, ainsi que leurs efforts accrus pour maintenir la paix et la sécurité internationales. »

« Nous continuons de voir la dévastation causée par les conflits armés, l'extrémisme violent, l'occupation étrangère, ainsi que les attaques terroristes ciblant les femmes et les filles. Une paix et une sécurité durables ne peuvent être obtenues qu'en s'attaquant à ses racines. », a déclaré Ershadi, faisant référence à la situation des femmes dans la région.

La représentante adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies a ajouté : « Les femmes et les filles palestiniennes continuent d'être victimes de décennies d'occupation et de violations des droits de l'homme, ainsi que des politiques et pratiques coloniales et d'apartheid du régime israélien dans les territoires palestiniens occupés, cela est une violation du droit international humanitaire et du droit international. »

Soulignant que le conflit de longue date au Yémen a eu un impact catastrophique sur les droits des femmes dans le pays, elle a fait référence à la situation des femmes en Afghanistan et a déclaré : « La situation actuelle en Afghanistan affectait fortement les droits des femmes afghanes, y compris leurs droits politiques et droits socio-économiques. Le droit à l'éducation, au travail et à la participation politique a été affecté. Les droits des femmes afghanes doivent être respectés. Les talibans doivent tenir compte de l'appel de la communauté internationale pour les droits de l'homme, en particulier les droits des femmes. »

L'ambassadrice iranienne et représentante adjointe auprès des Nations Unies a réitéré la position de principe selon laquelle les questions relatives aux femmes et aux filles relèvent de la responsabilité de l'Assemblée générale et a déclaré que le Conseil de sécurité ne devrait pas aborder cette question si cela n’est pas lié directement aux domaines de la paix et de la sécurité internationale.