Déclaration des États-Unis au Conseil des gouverneurs de l’AIEA concernant les activités de l'Agence en Iran

Selon l’IRNA, La délégation américaine auprès des organisations internationales à Vienne a publié une déclaration intitulé « la vérification et la surveillance en Iran à la lumière de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies ».

Selon cette déclaration, la vérification et le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique constituent la base de la pleine mise en œuvre de JCPOA.

Sans mentionner que Washington avait causé beaucoup de tort à l'Iran et aux autres parties avec le retrait de l'accord nucléaire, Louise Bono, vice-présidente de la délégation américaine auprès des organisations internationales à Vienne a ajouté que l'accord est un outil essentiel pour répondre aux préoccupations de longue date de la communauté internationale concernant le programme nucléaire iranien et si les pourparlers réussissent, ce sera une réalisation importante de la diplomatie internationale et marquera une nouvelle ère dans l'approche du programme nucléaire iranien.

Les allégations surviennent alors que le Bureau du directeur du renseignement national des États-Unis (NSA) a reconnu dans son rapport annuel d'évaluation des menaces de 2022 que, selon les estimations de Washington, Téhéran n'est pas engagé dans la production d'armes nucléaires.

« Notre évaluation reste que l'Iran ne prend pas actuellement les mesures nécessaires et fondamentales pour développer une arme nucléaire. », indique le rapport de la NSA, selon l'IRNA mardi.

La déclaration de l'Union européenne sur la vérification et la surveillance des activités nucléaires de la République islamique d'Iran a été publiée conformément à la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Les pays européens dans la déclaration ont souligné la levée des sanctions comme une partie importante de l'accord.