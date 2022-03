Iran-Italie : Renforcement des relations culturelles

Selon l’IRNA, Mohammad Mahdi Esmaili, ministre de la Culture de l'Iran, a ajouté : « L'Iran et l'Italie, avec une longue histoire de civilisation, ont des relations culturelles étendues entre eux plus que tout autre aspect ».

Se référant aux bonnes relations entre l'Iran et l'Italie, Mohammad Mahdi Esmaili a souligné l'expansion des relations culturelles avec ce pays et a déclaré : « dans tous les secteurs culturels et artistiques, y compris le cinéma, la musique, le théâtre, les livres etc. nous sommes prêts à coopérer avec l'Italie ».

« Les voyages d'artistes des deux pays conduisent à une meilleure introduction de l'ancienne civilisation de l'Iran et de l'Italie aux deux nations, et la tenue de semaines et de journées culturelles entre les deux pays est l'un de ces cas » a-t-il ajouté.

« L'Iran et l'Italie sont deux pays avec une longue histoire de culture et de civilisation ainsi qu'un patrimoine culturel et artistique et ont toujours eu des entretiens efficaces entre eux » a déclaré Giuseppe Perone, l'ambassadeur d'Italie à Téhéran lors de cette rencontre.

« L'ambassade d'Italie met l'accent sur l'expansion des relations culturelles avec d'autres pays, y compris la République islamique d'Iran, et organise plusieurs programmes à cette fin » a-t-il ajouté.