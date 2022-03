Le programme nucléaire secret d'Israël une «menace sérieuse» pour la paix régionale (l'envoyé iranien)

Israël avait commis toutes sortes de crimes internationaux depuis sa création, a déclaré Mohammad Reza Ghaebi en réponse aux commentaires anti-iraniens du représentant israélien lors d'une réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA.

La communauté internationale a souligné à plusieurs reprises, à travers de nombreuses résolutions et décisions, la nécessité pour Israël d'adhérer au Traité de non-prolifération (TNP) et de placer toutes ses installations nucléaires sous les garanties complètes de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a-t-il ajouté.

Cependant, le régime a non seulement refusé d'adhérer au TNP, mais a continué à développer son programme nucléaire militaire.

Ghaebi a en outre souligné que le programme d'armes nucléaires du régime israélien n'est soumis à aucun régime d'inspection international.

«Le régime exploite l'absence d'une telle surveillance pour le développement et le stockage des armes nucléaires et commet une variété de crimes sur la scène internationale, notamment en menaçant les États membres du TNP et en attaquant des installations nucléaires à des fins pacifiques», a-t-il déclaré.

Le diplomate iranien a dénoncé les menaces israéliennes contre l'Iran comme une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations unies, appelant tous les États membres à faire de même