L'influence politique et le lobbying ne doivent pas impacter les décisions de l'AIEA

Selon le correspondant de politique étrangère de l'IRNA, Mohammad Eslami, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a déclaré lors d'une conférence de presse samedi après avoir rencontré Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique : « les documents nécessaires entre l'Iran et l'AIEA seront échangés d'ici fin juin. L'influence politique et le lobbying ne doivent pas affecter les décisions de l'AIEA, et l'Iran et l'AIEA doivent suivre les dossiers de manière totalement professionnelle et se comporter dans le cadre de l'expertise, et il n'y a pas de place pour une action politique. »

« Nous sommes très optimistes quant au fait que les infiltrations créées par les ennemis dans le développement du pays ont été éliminées, dont des exemples clairs sont les actions du régime sioniste et l'assassinat de scientifiques nucléaires. Nous devons établir une nouvelle voie et de nouvelles interactions avec l'AIEA pour développer l'industrie nucléaire iranienne, car l'Iran a un plan à long terme pour développer sa technologie nucléaire, et nous espérons que le développement de la coopération est une voie totalement apolitique et professionnelle. », a souligné le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

« La philosophie du JCPOA et des négociations est de repousser et de supprimer les accusations. A ce stade des négociations à Vienne sont aux phases finales et l'une des lignes rouges de l'Iran est que les affaires présumées soient closes à jamais. Sur la base des accords conclus, il s'agit d'une entraide et de la fourniture de documents conduisant à une coopération mutuelle. Le faux régime sioniste n'est soumis à aucune réglementation et a placé le plus grand obstacle sur la voie du programme nucléaire pacifique de l'Iran, mais il n’obtiendra aucun résultat. », a noté Eslami.

« Si quelqu'un veut faire obstruction aux négociations avec de fausses allégations, nous utiliserons notre autorité et nous y opposerons. », a averti le vice-président iranien.