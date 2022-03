L’Iran a l'avantage sur ses ennemis (CGRI)

Selon le correspondant de l’IRNA depuis le site d’information du CGRI, Sepah News, le général de division Hossein Salami, Commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique a tenu ces déclarations lors d’un rassemblement de commandants et d'anciens combattants engagés jadis pour la voie du Jihad (l’effort vers le chemin de Dieu et pour la cause d’Allah) et du martyre s'est tenu ce jeudi 10 mars en présence des forces et des commandants du CGRI, anciens et actuels.

Lors de ce rendez-vous intime, le général de division Hossein Salami, a félicité la Journée des Gardiens de la Révolution, et a qualifié les vétérans des années glorieuses de la Défense sacrée (8 années de guerre imposée de Saddam contre l’Iran) comme d’ « architectes de l'histoire glorieuse de la patrie » et a dit : « Les scènes épiques des années de Défense sacrée n'appartient pas seulement à cette période. Elles sont durables et instructives pour l'avenir et resteront à jamais gravées dans notre mémoire historique. »

S’attardant sur le fait que l'ennemi a mobilisé tout son possible et toutes ses cartes, y compris les sanctions économiques, l'intimidation militaire, les opérations psychologiques, la guerre du renseignement et les opérations visant à couper l'influence régionale de notre pays, le général Salami a souligné : « Mais le CGRI reste toujours aussi fermement debout face aux conspirations et à la malveillance des ennemis. »

« Nos ennemis se voient aujourd’hui vaincus et désespérés dans toutes les scènes », se félicite le Commandant en chef du CGRI.

