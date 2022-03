Le Croissant-Rouge iranien est l'une des sociétés nationales «les plus fortes au monde»

Selon l’IRNA lundi 28 février depuis la Société du Croissant-Rouge, Francesco Rocca, Président de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a fait ces remarques lors d'une rencontre avec le Président de la Société du Croissant-Rouge iranien, Pir Hussein Kolivand, en marge de la conférence humanitaire, des dirigeants de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, au Caire, la capitale de l'Egypte.

Il a également salué le projet de création d'une cité de formation au sein du Croissant-Rouge iranien et a déclaré : « C'est une très bonne occasion pour les autres sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de se familiariser avec les concepts de gestion des catastrophes telles inondations, tremblements de terre. Suivre de telles formation même virtuellement est bénéfique », a-t-il précisé.

Rocca a exprimé l'espoir de pouvoir soutenir la construction de la ville dans les domaines de l'innovation, de l'initiative et de la finance.

Exprimant toujours sa satisfaction face au nombre élevé de volontaires de la Société du Croissant-Rouge iranien dans le monde, Rocca a ajouté : « L'augmentation du nombre de volontaires et de jeunes membres peut créer une bonne opportunité pour le Croissant-Rouge iranien et cette société peut être un modèle réussi de volontariat dans le monde. Une société est morte si elle ne réussira pas d’attirer la jeune génération dans ses activités humanitaires ».

Le président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, déclarant qu'il soutiendrait les programmes du Croissant-Rouge iranien, a ajouté : « Je me félicite du renforcement des relations du Croissant-Rouge iranien avec ses homologues internationales, parce qu’elles peuvent utiliser les expériences et les connaissances de l'Iran pour gérer et prévenir les catastrophes et les incidents amers ».