Commerce extérieur de l'Iran : une croissance de 66% avec l'Eurasie

Selon l'IRNA samedi 9 avril, Seyyed Rouhollah Latifi, le porte-parole des Douanes de la République islamique d’Iran (RII), se penchant sur le commerce de l'Iran avec l'Eurasie a déclaré : « Sur un total de 13 millions 127 mille 45 tonnes de marchandises d'une valeur de plus de 5 milliards 6 cents millions de dollars échangés entre l'Iran et les cinq États membres de la Union eurasienne, 2 .770.155 tonnes de marchandises iraniennes d'une valeur de 1.170.581.531 dollars ont été exportées vers ces cinq pays, qui, par rapport à la même période, on assiste à une augmentation de 3,5 % en poids et de 12 % en valeur.

Il a ajouté : « La Russie est en tête des destinations d'exportation de l'Iran vers l'Eurasie avec l'achat de 1 141 935 tonnes de marchandises d'une valeur de 583 658 306 dollars et une augmentation de 8 % en poids et de 15 % en valeur .

Vient ensuite l'Arménie avec 1 582 784 tonnes de marchandises d'une valeur de 302 343 309 dollars avec une diminution de 15 % en poids et une diminution de 0,5 % en valeur.

Le Kazakhstan a acheté 517 628 tonnes de marchandises d'une valeur de 188 866 203 dollars à l'Iran avec une augmentation de 54 % des importations en poids et de 13 % en valeur, ce qui en fait la troisième destination eurasienne des marchandises iraniennes.

Et le Kirghizistan avec 45 mille 873 tonnes de marchandises d'une valeur de 78 millions 900 mille 172 dollars et une croissance de 56% en poids et de 72% en valeur à la quatrième place et la Biélorussie avec 11 mille 934 tonnes de marchandises d'une valeur de 16 millions 813 mille 541 $, autrement dit une augmentation de 77 % en poids et une diminution de 20 % en valeur, était la cinquième destination des marchandises iraniennes vers l'Eurasie en 1400 (l’année dernière). »

Le porte-parole des douanes a poursuivi : « En 1400, les importations de l'Iran en provenance des membres de l'Union économique et douanière eurasienne étaient de 10 356 890 tonnes d'une valeur de 4 milliards 472 millions 466 mille et 480 dollars, avec une croissance de 73 % en poids et de 90 % en valeur.

