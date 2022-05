Réduction de 30% du coût et du temps de transfert des marchandises en activant le corridor Nord-Sud

Selon l'IRNA de l'Organisation iranienne de développement du commerce, Alireza Peyman Pak a rencontré et discuté avec le ministre russe de l'Économie de l'Eurasie à Moscou, conformément à l'accent mis par le 13e gouvernement sur l'accélération de la conclusion d'un accord de libre-échange avec l'Eurasie et la tenue de pourparlers intensifs.

Il a déclaré que lors de cette réunion, l'accélération globale des négociations a été soulignée, ajoutant : « En raison de la tenue intensive de négociations en face à face, la liste des points a été finalisée dès que possible et des groupes de travail conjoints ont été formés pour accélérer la finalisation de la liste des articles. »

« Considérant que les deux parties ont insisté pour que le commerce eurasien soit finalisé et approuvé par les États membres avant la fin de 2022, afin que nous puissions signer un accord de libre-échange, considérant également la nécessité d'activer le corridor Nord-Sud. Les pourparlers ont été faits et il a été décidé de former un groupe de travail conjoint entre l'Union eurasienne et l'Organisation iranienne pour le développement du commerce afin de fournir l'infrastructure nécessaires pour activer sérieusement le corridor Nord-Sud et prendre les mesures nécessaires mesures à cet égard. », a ajouté Peyman Pak.

Le directeur général de l'Organisation iranienne pour le développement du commerce a poursuivi : « L'activation du corridor nord-sud réduira de près de 30 % le coût et le temps de transport des marchandises de l'Eurasie vers l'Inde et les pays du golfe Persique et fournira également une très bonne base pour l'Iran qui bénéficiera des milliards de dollars de la revenue du transit. »