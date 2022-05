Les négociations nucléaires doivent déboucher sur des avantages économiques garantis

Selon le correspondant parlementaire de l'IRNA, Mohammad Bagher Ghalibaf lors d'une séance publique de l'Assemblée islamique d’Iran dimanche 10 avril, a félicité l'arrivée de la Journée nationale de la technologie nucléaire à l'honorable et fière nation iranienne et à tous scientifiques assidus et infatigables de l'industrie nucléaire du pays.

« Parmi les développements fiers de l'industrie nucléaire ces dernières années, qui sont dus aux efforts des scientifiques, en particulier des martyrs nucléaires dans divers domaines, figurent la production de produits radiopharmaceutiques de haute technologie. », a ajouté le président de l'Assemblée islamique.

La 11e législature a brisé les verrous de l'industrie nucléaire

« Nous sommes heureux que, dans la fière voie de ces développements, la 11e législature ait également brisé les verrous de l'industrie nucléaire en adoptant la loi d'action stratégique et ait joué un rôle en supprimant les obstacles au progrès et à la promotion des réalisations scientifiques dans ce champ. », a ajouté le président de l’Assemblée iranienne.

« Heureusement, avec la capacité créée par la localisation de l'industrie nucléaire, la main des diplomates iraniens dans les négociations a été rapidement remplie." Nous espérons maintenant que le précieux capital de connaissances et de technologies nucléaires avancées, combiné à une bonne négociation, débouchera sur un bon accord pour le bénéfice économique du peuple iranien. », a noté Ghalibaf.

Les négociations sur le nucléaire doivent déboucher sur des avantages économiques garantis

Insistant sur les vrais objectifs des pourparlers de Vienne, le président de l'Assemblée consultative islamique a conclu : « Il est nécessaire de mentionner que les progrès nucléaires du pays sont un soutien solide pour le bénéfice économique du peuple iranien, et la onzième Assemblée souligne le principe selon lequel les négociations nucléaires doivent garantir des avantages économiques tangibles et durables en faveur du peuple honorable d'Iran. »