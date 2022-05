Energie nucléaire : L'Iran ne reculera pas d’un iota sur ses droits (Président Raïssi)

« Bien que les ennemis ne veuillent pas entendre cela, nous déclarons pour la énième fois que les activités nucléaires de la République islamique d'Iran sont pacifiques et tout refus de les accepter n'arrêtera pas notre travail », a déclaré M.Raïssi lors d'une cérémonie marquant la Journée nationale des technologies nucléaires célébrée ce samedi 9 avril.

« Dans les pourparlers sur le nucléaire, nous ne reculerons pas d'un iota sur les droits nucléaires du peuple iranien », a-t-il insisté avant d’indiquer : « L'Iran n'a jamais quitté ni arrêté les négociations avec les cinq parties restantes à l'accord, officiellement connu sous le nom du Plan d'action global conjoint (PGAC, JCPOA selon son acronyme anglais), a-t-il déclaré, soulignant que son administration se sentait tenue de « défendre les droits de la nation et les réalisations de l’Iran et de ses chers scientifiques. »

Il a ajouté que la République islamique est résolue à défendre pleinement les droits absolus du peuple iranien, déclarant : « Nous ne permettrons jamais à des puissances arrogantes de porter atteinte aux droits inaliénables du peuple iranien ou de ralentir ou d'arrêter des activités nucléaires pacifiques et à des fins civiles ».

« La voie vers de nouvelles réalisations nucléaires pacifiques et l'augmentation des capacités se poursuivra avec force », a-t-il ajouté avant de conclure : « L'ennemi sait très bien que nous ne cherchons pas l'arme nucléaire et a peur de l'indépendance et de la puissance de l'Iran ».

