Coupe du monde 2022 : la possibilité du transfert quotidien de plus de quatre mille passagers par voie maritime de l'Iran au Qatar

Concernant les détails de la signature du document de coopération maritime entre l'Iran et le Qatar, le directeur général de l'Organisation iranienne des ports et maritimes a déclaré à l'IRNA : « Trois navires à passagers ont été préparés dans le cadre des échanges commerciaux, des communications de passagers et de voitures entre l'Iran et le Qatar, qui peuvent être utilisés pour transporter plus de quatre mille personnes quotidiennement par mer vers le pays hôte de la Coupe du monde de Football 2022. »

« Cette organisation cherche à préparer toutes les infrastructures à desservir pendant la Coupe du monde de football 2022 pour les voyageurs iraniens et certains touristes étrangers » a-t-il ajouté.

L'île de Kish dispose d'installations telles que 52 hôtels avec 19 000 lits, un aéroport international d'une capacité d'environ 2 millions de passagers par an, un port d’une superficie de 110 hectares avec la possibilité de fournir divers services de passagers et de fret avec un quai d'une capacité de 12 000 tonnes.

La distance entre l'île de Kish et le Qatar est de 270 km, ce qui prend environ 40 minutes en avion jusqu'à Doha et cinq à six heures en bateau.

La République islamique d'Iran et le gouvernement du Qatar ont signé six documents et accords afin de développer la coopération dans les domaines de l'aviation et de la Coupe du monde.

Ces documents comprennent le texte persan de l'accord signé lors de la visite du Président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïssi, au Qatar, trois documents sur le développement de la coopération conjointe entre l'Iran et le Qatar dans le domaine de l'aviation et un sur la coopération en matière de transport maritime. A cela s’ajoute le compte rendu de réunion sur la teneur de l'accord de coopération conjointe à l'appui de la Coupe du monde au Qatar.

Le Ministre des Routes et du Développement urbain de la République islamique et son homologue qatari, étaient les signataires du document persan et du compte rendu de la coopération conjointe en faveur de la Coupe du monde.

La Coupe du monde de football 2022 est la 22e édition de la Coupe du monde de football, compétition organisée par la FIFA et qui réunit les meilleures sélections nationales. Elle se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, jour de la fête nationale du Qatar et une semaine avant Noël, avec une estimation du marché télévisuel potentiel à 3,2 milliards de téléspectateurs. La période inédite à laquelle se déroulera le tournoi est liée au climat du Qatar et aux trop fortes chaleurs y régnant, particulièrement aux dates où se déroule habituellement la compétition (mai-juin-juillet).