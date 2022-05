Début d’une réunion conjointe des ministres iranien et qatari de la Route

Selon l'IRNA, Rostam Ghasemi, Ministre des Routes et du Développement urbain de la République islamique, et Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti, Ministre des Transports et des Communications du gouvernement qatari, se sont rendus sur l'île de Kish pour donner suite aux résultats de la visite du Président Raïssi à Doha et du soutien de Téhéran à la Coupe du monde 2022. Les deux hommes ont entamé leurs discussions à cette fin dimanche soir 10 avril.

Au début de la réunion, le ministre des Routes et du Développement urbain de l'Iran a déclaré : « Cette visite a été effectuée afin de donner suite à la visite du Président Raïssi au Qatar et M. Al-Sulaiti après Kish visitera différentes parties de notre pays, y compris Shiraz, Ispahan et le Nord après le moi sacré du Ramadan conformément aux accords signés.

Le Ministre des Transports et des Communications du gouvernement Qatari a également déclaré : « Je suis porteur des salutations de l'émir du Qatar au peuple iranien. Il y a des questions importantes qui relient les deux grands gouvernements amis de l'Iran et du Qatar, et nous sommes prêts pour des pourparlers bilatéraux plus détaillés. »

Dimanche et lundi, l'île de Kish accueille les Ministres des routes iranien et qatari pour donner suite aux objectifs communs des deux pays dans divers domaines.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench