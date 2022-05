L'Iran soutient la Coupe du monde 2022 au Qatar dans trois domaines (Ministre des Routes)

Selon IRNA, Rostam Ghasemi a déclaré samedi soir 9 avril à son arrivée sur l'île de Kish : "La Coupe du monde est l'un des événements les plus importants et les plus influents sur la scène internationale. à l'Issue de la visite de notre Président au Qatar, le soutien de l'Iran à cet événement a été mis à l'ordre du jour du gouvernement".

Il a ajouté : "Selon les accords initiaux suite à la visite du Président Raïssi au Qatar et sa rencontre avec l'émir de ce pays, Téhéran s'est dit prêt à apporter son soutien au pays hôte de ce grand événement sportif sur divers plans à savoir: l'hébergement, le transport aérien et maritime de certains passagers et touristes de la Coupe du monde 2022."

Il a déclaré que le Ministère des Routes et du Développement urbain de la République islamique et le Ministère des Transports et des Communications du gouvernement du Qatar sont les appareils les plus importants chargés de la coopération pour soutenir cet événement, ajoutant : "Tous les programmes à l'intérieur de l'Iran seront menés en coopération avec d'autres ministères tels que les Affaires étrangères, le Patrimoine culturel, le Tourisme et l'Artisanat, les Sports et la Jeunesse."