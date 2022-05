L'ambassade d'Iran à Londres dément l'authenticité du rapport du Guardian sur l'Iran

Le rapport du Guardian sur «l'utilisation par la Russie d'armes passées en contrebande d'Irak par l'Iran» est sans fondement et non professionnel, lit-on sur un tweet posté par l’ambassade d’Iran à Londres. «Ce rapport, qui est paru dans le journal The Guardian mardi, n'est rien de plus qu'un récit faux et faux des événements.»

Les tentatives de lier les développements récents en Ukraine aux développements au Moyen-Orient, en référence à l'Iran, ont été non professionnelles et rejetées, en plus d'être offensantes pour les lecteurs du journal (britannique), l'ambassade d'Iran a confirmé dans son tweet.

Ce qu'on attend du Guardian, c'est de publier les faits, mais l'article qu'il a publié mardi n'est pas conforme à ce principe. Alors que nous exprimons notre refus, nous exigeons que le nécessaire soit fait à cet égard, a noté l’ambassade dans un autre tweet.