Bien que certaines sources occidentales estiment que les sanctions conjointes américano-européennes contre la Russie après la guerre d'Ukraine ont renforcé les liens transatlantiques au sein de l'OTAN, mais le refus de certains membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'imposer des sanctions énergétiques à la Russie a envoyé le message que les liens transatlantiques tissés entre les États-Unis et l'Europe en pleine guerre d'Ukraine n'étaient pas absolus !

Au-delà de cela, de nombreux membres de l'OTAN sont profondément mécontents de l'approche de Washington et de Londres (les deux principaux membres de l'OTAN) pour façonner la guerre en Ukraine.

Par exemple, les responsables allemands, dans leurs positions secrètes, pensent que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont délibérément transformé le territoire européen en un champ de bataille entre la Russie et l'Ukraine.

Au-delà, avec le retrait relativement définitif des Ukrainiens de l'OTAN, la Russie a pratiquement réalisé l'une de ses revendications les plus importantes dans le conflit avec l'Atlantique !

Cela a entraîné le gaspillage de milliards de dollars de coûts sécuritaires, militaires et économiques de la part de l'Occident dans cette région.

Un autre point est que, quelles que soient les relations internes de l'OTAN, la guerre en Ukraine a exacerbé les tensions entre la Maison Blanche et ses alliés dans la région du golfe Persique.

Le refus de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis d'augmenter la production de pétrole dans un contexte de hausse des prix mondiaux du carburant à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine est un exemple de cette tension.

Même le peuple émirati au Conseil de sécurité de l'ONU a voté contre le projet de résolution anti-russe préparé par Washington. Le fait est que Riyad et Abu Dhabi ont clairement réalisé pendant la guerre d'Ukraine que le soutien de Washington à ses alliés et alliés dans le système international est limité et hautement instrumental.

Le refus de l'OTAN d'établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine et l'insistance répétée de Biden sur l'absence de troupes américaines dans le spectacle de bataille contrairement aux affirmations initiales de l'Occident sur le soutien absolu de ses alliés contre les autres, une telle chose n'est pas vraie dans la pratique !

Pendant la présidence de l'ancien président américain Donald Trump, malgré ses liens étroits avec Mohammed bin Salman et bin Zayed à Riyad et Abu Dhabi, il a refusé à plusieurs reprises d'intervenir directement en faveur des objectifs régionaux de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

C'est l'une des principales raisons de la propension des pays arabes du golfe Persique à la Chine dans les projets militaro-sécuritaires.

Dans tous les cas, nous devons attendre une nouvelle révélation de la rupture entre Washington et les acteurs arabes du golfe Persique dans un avenir proche.