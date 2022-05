Le terrorisme et l'agression étrangère sont des menaces majeures pour la sécurité des femmes au Moyen-Orient (l’envoyée iranienne)

Zahra Ershadi, ambassadrice d'Iran et représentante permanente adjointe auprès des Nations Unies, a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité mercredi, heure locale, faisant référence à la situation des femmes en Asie occidentale, y compris la Palestine : «La violence sexuelle est un crime. Elle est odieuse et est souvent utilisée comme tactique de guerre et de terrorisme.»

«Les principales menaces à la sécurité des femmes dans la région de l'Asie occidentale comprennent l'occupation, l'agression étrangère et le terrorisme, des menaces qui ne respectent pas les droits et la vie des femmes», a-t-elle déclaré. « La situation des filles et des femmes palestiniennes en est un exemple clair.»

«Dans les conflits armés, les violences sexuelles affectent de manière disproportionnée les femmes et les filles, ainsi que les personnes en situation de vulnérabilité, et les femmes et les filles sont les principales victimes», a déclaré Ershadi.

Ershadi a ajouté que les conflits armés augmentent également le risque de traite des êtres humains, qui cible injustement les femmes et les enfants fuyant la guerre ou étant déplacés de force.

Le haut diplomate de la République islamique d'Iran a déclaré : « Dans les conflits armés, le droit international humanitaire interdit toutes les formes d'abus sexuels contre les femmes et assure la protection des civils, y compris les femmes et les filles.

À cet égard, elle a souligné que les quatre traités des Conventions de Genève et les deux Protocoles additionnels condamnent explicitement et implicitement diverses formes de violence sexuelle en tant que violation grave du droit humanitaire dans les conflits internationaux et nationaux.

Ershadi a souligné que la prévention et la lutte contre cet acte inhumain nécessitent des efforts collectifs. «Cependant, les efforts ne seront pas couronnés de succès tant que les causes profondes, à savoir les circonstances entourant le déclenchement d'un conflit armé, ne seront pas traitées», a-t-elle déclaré.

Le représentant permanent adjoint de l'Iran auprès de l'ONU a déclaré que mettre fin à tous les conflits armés est le moyen le plus efficace de prévenir de tels crimes.

Elle a ajouté : «Malheureusement, tant que le terrorisme, l'extrémisme violent, l'occupation et l'intervention étrangère continueront, une telle solution ne sera pas atteinte.»

La représentante iranienne a également fait référence à la situation des femmes en Afghanistan et a déclaré : « La situation actuelle en Afghanistan a eu un fort impact sur les droits des femmes afghanes.

Selon un récent rapport de l'ONU, elle a ajouté que les femmes et les filles avaient été ciblées dans le cadre d'une violence systématique et généralisée dans une campagne concertée visant à limiter leur participation à la vie sociale et politique.

La représentante iranienne a souligné que les femmes afghanes devaient jouir de leurs droits politiques et sociaux, tels que le droit à l'éducation, au travail et à la participation politique.

Ershadi a également souligné la position de principe de l'Iran selon laquelle les questions liées aux femmes et aux filles devraient être traitées par l'Assemblée générale et d'autres organes de l'ONU.

Le Conseil de sécurité ne devrait aborder ces questions que si elles portent sur des questions directement liées à la paix et à la sécurité internationales.