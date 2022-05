Iran: croissance de 37% du commerce extérieur au dernier trimestre de 1400

Selon l'IRNA, concernant le commerce de l’Iran à l'hiver 1400, le porte-parole des douanes iraniennes a déclaré : « Sur le commerce total de 164 millions de tonnes du pays, d'une valeur de 101 milliards et 600 millions de dollars, 41 millions et 522 mille tonnes de marchandises d'une valeur de 29 milliards et 549 millions de dollars étaient liées au quatrième trimestre de 1400, soit 14% en poids et 37% en valeur, par rapport à la même période l'an dernier, a augmenté, mais par rapport à la saison d'automne, il a connu une diminution de 4 % en poids et une augmentation de 9 % en valeur. »

« La part des exportations iraniennes en hiver était de 30 millions 442 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 13 milliards 478 millions de dollars, ce qui a augmenté de 10 % en poids et de 39 % en valeur par rapport à la même période l'an dernier ; Il a perdu 5% en poids et 1% en valeur par rapport à l’automne la même année » a-t-il ajouté.

Concernant l'importation en hiver, le porte-parole des douanes a déclaré : « Au cours de l'hiver de l'année dernière, 11 millions et 80 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 16 milliards et 71 millions de dollars ont été dédouanées par les douanes du pays, ce qui, par rapport à la même période en 1399, a augmenté de 29% en poids et de 35% en valeur, et par rapport à la saison d'automne, il a augmenté d'un pour cent en poids et de 16 pour cent en valeur. »

« L'exportation totale d'un an du pays en 1400 était de plus de 122 millions et 775 mille tonnes de marchandises et d'une valeur de 48 milliards et 619 millions de dollars, qui a connu une croissance de 9% en poids et de 40% en valeur par rapport à 1399, et les importations en 1400 étaient 41 millions et 199 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 53 milliards et 13 millions de dollars, ce qui, par rapport à la même période, a connu une croissance de 22 pour cent en poids et 36 pour cent en valeur » a-t-il souligné.