Commerce extérieur iranien : une augmentation de 25 milliards de dollars cette année

Suite au rapport du journal Iran, au cours des 11 premiers mois de cette année iranienne (à partir du 21 mars 2021), la valeur du commerce extérieur de l'Iran a atteint 90 milliards de dollars, ce qui a permis d'atteindre la barre historique des 100 milliards de dollars à la fin de l'année.

Il convient de mentionner que le changement et la réforme des politiques de change et de commerce sous le 13e gouvernement ont jeté les bases d'un saut commercial, écrit le journal.

Au cours des derniers mois, en plus de supprimer les obstacles à la production et aux exportations, et de donner la priorité aux voisins de l'Iran, une partie des potentiels commerciaux négligée du pays a été activée, toujours selon l’article.