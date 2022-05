Exportations non pétrolières d'Iran / 48,6 milliards de dollars en 1400

Le président Raïssi a également mis l'accent sur le développement des relations commerciales dans toutes les négociations, faisant du développement des relations commerciales régionales l'une des priorités du gouvernement, ce qui a conduit à la signature de nombreux accords pour améliorer la situation.

Le développement des relations commerciales régionales et l'augmentation des échanges avec les voisins en 1400 ont conduit à la croissance des exportations de biens non pétroliers, de sorte que la valeur des exportations de biens iraniens a atteint 48 milliards et 600 millions de dollars.

Le commerce extérieur du pays a dépassé 101 milliards de dollars l'an dernier. Ceci a été réalisé alors que 84% des importations, des matières premières et des biens intermédiaires étaient nécessaires à la production, et d'autre part, la production est en plein essor avec les exportations et sort de la récession, qui a conduit à une croissance de 5,7% de l'économie iranienne à l'automne dernier.

Mais le treizième gouvernement a établi un autre record dans ses actions, de sorte qu'en 1400, avec une croissance de 48% des exportations et un niveau de plus de 101 milliards de dollars de commerce extérieur, les exportations non pétrolières les plus élevées de la période post-révolutionnaire ont été enregistrées et le commerce étranger a été sur la voie du développement.

La croissance des exportations de marchandises iraniennes a été réalisée l'année dernière grâce aux actions du 13e gouvernement, qui a exporté plus de 10 milliards de dollars de plus que dans les années qui ont suivi la mise en œuvre du JCPOA et la réduction des sanctions, ce qui montre la bonne performance du gouvernement Raïssi.

Les statistiques montrent que les exportations après la révolution de 2017 ont atteint environ 40 milliards de dollars et que les chiffres d'exportation les plus élevés en 2019 étaient d'environ 41 milliards de dollars, mais les exportations du 13e gouvernement ont atteint plus de 48 milliards de dollars, le niveau le plus élevé depuis la victoire de la révolution islamique.